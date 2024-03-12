МИД Ирана заявил о готовности вернуться к СВПД при желании со стороны Европы
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Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что накануне состоялись консультации между замглавы иранского МИД Али Багери и заместителем генсека внешнеполитической службы Европейского союза Энрике Морой.
В ходе встречи стороны обсудили в том числе СВПД, а также снятие санкций с Ирана.
«Если другая сторона пожелает, переговоры могут быть завершены так, чтобы все стороны вернулись к своим обязательствам в рамках СВПД», — цитирует Канаани РИА Новости.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано только при встречном действии западных участников плана.