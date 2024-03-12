МИД Ирана заявил о готовности вернуться к СВПД при желании со стороны Европы

Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что Иран готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и сесть за стол переговоров только в том случае, если европейские страны вернутся к своим обязательствам по сделке.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что накануне состоялись консультации между замглавы иранского МИД Али Багери и заместителем генсека внешнеполитической службы Европейского союза Энрике Морой.

В ходе встречи стороны обсудили в том числе СВПД, а также снятие санкций с Ирана.

«Если другая сторона пожелает, переговоры могут быть завершены так, чтобы все стороны вернулись к своим обязательствам в рамках СВПД», — цитирует Канаани РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возвращение Ирана к исполнению СВПД может быть реализовано только при встречном действии западных участников плана.