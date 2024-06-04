Словения официально признала Палестину в качестве суверенного государства
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«4 июня 2024 года Словения официально признала независимое и суверенное Государство Палестина», — говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД в X.
В обращении к палестинскому народу министр иностранных дел Таня Файон заявила, что решение Словении «является посланием надежды и мира».
«Мы верим, что только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», — сказала министр.
28 мая решения властей Испании, Норвегии и Ирландии признать Палестину в качестве независимого государства вступило в силу.