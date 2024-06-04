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Власти Кипра проверяют сообщения о покупке Зеленским отеля-казино на острове

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Власти Кипра проверяют информацию о том, что Владимиру Зеленскому принадлежит отель в северной части острова — на территории самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).
Власти Кипра проверяют сообщения о покупке Зеленским отеля-казино на острове
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Об этом журналистам сообщил президент Кипра Никос Христодулидис.

«Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено», — цитирует его ТАСС.

По словам главы государства, расследование проводится совместно с партнёрами из других стран.

О том, что Зеленский приобрёл отель в портовом городе Кирения, ранее написал турецкий портал Odatv.com. По его информации, здание принадлежит компании Film Heritage Inc., зарегистрированной в Белизе, а ей, в свою очередь, владеет Зеленский. Такая информация содержалась, в частности, в так называемом «Досье Пандоры», которое опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей.

Сделка по покупке отеля, как утверждается, была завершена в мае. Журналисты отмечают, что речь идёт о £150 млн (более 17 млрд рублей). Vuni Palace называют пятизвёздочным отелем с одной из крупнейших игровых зон в регионе.

Статья об «отеле Зеленского» была опубликована на портале в полдень 1 июня, однако 4 июня она была удалена — вместо неё появляется надпись «Страница не найдена».

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