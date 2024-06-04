Белый дом: ВСУ не ограничивали в ПВО против самолётов в пространстве России
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Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолёты, даже когда эти самолёты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что США являются враждебной страной для России.