США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолётов вне пределов своего воздушного пространства.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолёты, даже когда эти самолёты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что США являются враждебной страной для России.