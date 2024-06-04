В Германии заблокировали счета адвоката за помощь пророссийской активистке
По его словам, в Германии «ничего хорошего сейчас нет», она находится в «тисках атлантического плена». Байзихт планирует и дальше бороться с русофобией в стране.
«Мы не потерпим дискриминации и продолжим громко выступать за примирение между Россией и Германией», — сказал он.
Пророссийскую активистку ранее «вытравили» из Германии — она жалуется на русофобию и давление властей.
Колбасникова, уроженка Днепропетровска, 1 июня переехала в Россию. Она рассказала RT, что оставаться в ФРГ для неё и мужа стало опасно.