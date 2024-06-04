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В Германии заблокировали счета адвоката за помощь пророссийской активистке

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В Германии заблокировали счета немецкого адвоката за помощь пророссийской активистке Елене Колбасниковой, которая переехала в Россию из-за травли. Маркус Байзихт рассказал RT, что под блокировку подпали счета как его жены, так и адвокатской конторы. В банке ему заявили, что больше не хотят иметь с ним дел, так как он «защищает русских клиентов».

По его словам, в Германии «ничего хорошего сейчас нет», она находится в «тисках атлантического плена». Байзихт планирует и дальше бороться с русофобией в стране.

«Мы не потерпим дискриминации и продолжим громко выступать за примирение между Россией и Германией», — сказал он.

Пророссийскую активистку ранее «вытравили» из Германии — она жалуется на русофобию и давление властей.

Колбасникова, уроженка Днепропетровска, 1 июня переехала в Россию. Она рассказала RT, что оставаться в ФРГ для неё и мужа стало опасно.

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