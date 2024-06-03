Активистка: «Бессмертный полк» в ФРГ называют «нацистским», им подменили историю

Пророссийскую активистку «вытравили» из Германии — она жалуется на русофобию и давление властей. Елена Колбасникова, уроженка Днепропетровска, 1 июня переехала в Россию. Она рассказала RT, что оставаться в ФРГ для неё и мужа стало опасно.

За организацию демонстраций в поддержку России и СВО, а также акции «Бессмертный полк» им грозило минимум пять лет тюрьмы, их хотели отправить в СИЗО.

С 2022 года у пары дважды проводились обыски. Во время второго, по словам Елены, полиция взорвала входную дверь. Елена отмечает, что за организацию мероприятий на них завели ряд дел.

Также Елену обвиняют в нарушении антироссийских санкций: она вместе с единомышленниками доставляла гумпомощь Донбассу.

В Германии женщина жила с 1996 года. За последние пару лет, по её словам, отношение к русским сильно изменилось. Она напомнила, что на 9 Мая в Берлине запретили георгиевские ленты и флаги СССР. Суды Германии, в том числе Высший, жалобы отклоняли, подчеркнула она.

«И мероприятие «Бессмертный полк» в Германии сейчас называют нацистским. То есть они полностью подменили историю. И абсолютно всё, что было, они поменяли», — добавила Елена.

Полиция Берлина 9 мая не позволила участникам шествия «Бессмертного полка» пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. К памятнику пускали только группами по десять человек.