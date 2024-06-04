Власти Израиля объявили о подписании с США договора о закупке 25 истребителей

Министерство обороны Израиля и правительство США заключили соглашение о поставке 25 новых истребителей F-35.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

«Соглашение... включает в себя 25 самолётов F-35, произведённых компанией Lockheed Martin, включая поддержку и техобслуживание», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что сумма сделки оценивается примерно в $3 млрд.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.