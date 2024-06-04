Власти Израиля объявили о подписании с США договора о закупке 25 истребителей
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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.
«Соглашение... включает в себя 25 самолётов F-35, произведённых компанией Lockheed Martin, включая поддержку и техобслуживание», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что сумма сделки оценивается примерно в $3 млрд.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.