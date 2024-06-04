Bloomberg: целью саммита в Швейцарии станет вовлечение России в переговоры
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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа по итогам саммита.
В тексте отмечается, что стороны «договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами доверия... с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации».
Ранее китайские власти рассказали, почему страна не примет участия в конференции по Украине. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекину сложно участвовать в этом саммите, потому что там не созданы необходимые условия.