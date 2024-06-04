Президент Латвии: закрытие Балтийского моря для России будет объявлением войны

Закрытие Балтийского моря для российских кораблей будет равно объявлению войны Москве, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times.

Как сообщает ТАСС, так латвийский лидер отреагировал на инциденты с подводными кабелями в море. По его словам, одним из возможных ответов было бы усиление морского патрулирования НАТО или закрытие моря для российских судов.

«Это будет (равносильно. — RT) объявлению войны», — отметил Ринкевич.

Он также сообщил, что в странах НАТО рассуждают над ответом на якобы диверсии России в Европе, но не станут пускать по стране ракеты из-за мелких происшествий.