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Президент Латвии: закрытие Балтийского моря для России будет объявлением войны

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Закрытие Балтийского моря для российских кораблей будет равно объявлению войны Москве, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times.
Президент Латвии: закрытие Балтийского моря для России будет объявлением войны
  • AP

Как сообщает ТАСС, так латвийский лидер отреагировал на инциденты с подводными кабелями в море. По его словам, одним из возможных ответов было бы усиление морского патрулирования НАТО или закрытие моря для российских судов.

«Это будет (равносильно. — RT) объявлению войны», — отметил Ринкевич.

Он также сообщил, что в странах НАТО рассуждают над ответом на якобы диверсии России в Европе, но не станут пускать по стране ракеты из-за мелких происшествий.

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