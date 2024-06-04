Politico: Австрия поддержала призыв Бельгии лишить Венгрию права голоса в ЕС

Австрия поддержала бельгийское предложение лишить Венгрию права голоса в ЕС.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на МИД страны.

По словам австрийских дипломатов, бельгийская идея «особенно правильна» в преддверии грядущего председательства Будапешта в Совете ЕС.

«Мы поддерживаем строгое соблюдение процедуры по ст. 7 (договора о ЕС 2007 года. — RT) против Венгрии», — заявил представитель МИД Австрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европы бороться с давлением Брюсселя.