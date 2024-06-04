Politico: Австрия поддержала призыв Бельгии лишить Венгрию права голоса в ЕС
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Об этом пишет Politico, ссылаясь на МИД страны.
По словам австрийских дипломатов, бельгийская идея «особенно правильна» в преддверии грядущего председательства Будапешта в Совете ЕС.
«Мы поддерживаем строгое соблюдение процедуры по ст. 7 (договора о ЕС 2007 года. — RT) против Венгрии», — заявил представитель МИД Австрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европы бороться с давлением Брюсселя.