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Politico: Австрия поддержала призыв Бельгии лишить Венгрию права голоса в ЕС

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Австрия поддержала бельгийское предложение лишить Венгрию права голоса в ЕС.
Politico: Австрия поддержала призыв Бельгии лишить Венгрию права голоса в ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Politico, ссылаясь на МИД страны.

По словам австрийских дипломатов, бельгийская идея «особенно правильна» в преддверии грядущего председательства Будапешта в Совете ЕС.

«Мы поддерживаем строгое соблюдение процедуры по ст. 7 (договора о ЕС 2007 года. — RT) против Венгрии», — заявил представитель МИД Австрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европы бороться с давлением Брюсселя.

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