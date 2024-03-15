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Орбан призвал страны Европы бороться с давлением Брюсселя

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Европейскому народу необходимо «восстановить самоуважение» и противостоять несправедливости Брюсселя. С таким призывом к ним обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан призвал страны Европы бороться с давлением Брюсселя
  • AP
  • © Denes Erdos

Выступая с речью в Венгерском национальном музее по случаю годовщины национально-освободительной революции 1848—1849 годов, Орбан отметил, что Брюссель не первая «империя», стремящаяся подчинить Венгрию.

«Мы не потерпим, чтобы они (руководители ЕС. — RT) разоряли фермеров, уничтожали средний класс, разоряли европейские компании, отнимали права наций, делали наших детей долговыми рабами и, более того, втягивали всю Европу в военные конфликты», — цитирует Орбана Index.

Ранее он заявил, что странам Европы необходимо развивать армию, поскольку США не оплатят счёт за безопасность.

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