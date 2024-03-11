Орбан: странам Европы надо развивать армию, США не оплатят счёт за безопасность
«Надо принять к сведению, что пришло новое время вооружения в Европе. Американцы не будут вместо нас оплачивать счета за безопасность», — сказал он.
Орбан добавил, что всем странам Европы необходимо внести свой вклад, в том числе в финансовом отношении: нужно располагать собственной армией и быть готовыми защитить Родину.
Он также заявил, что у экс-президента США Дональда Трампа есть план, как прекратить конфликт на Украине.