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Орбан: странам Европы надо развивать армию, США не оплатят счёт за безопасность

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Европейские страны должны выделять деньги на развитие армии и вооружение, так как Соединённые Штаты не будут вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

«Надо принять к сведению, что пришло новое время вооружения в Европе. Американцы не будут вместо нас оплачивать счета за безопасность», — сказал он.

Орбан добавил, что всем странам Европы необходимо внести свой вклад, в том числе в финансовом отношении: нужно располагать собственной армией и быть готовыми защитить Родину.

Он также заявил, что у экс-президента США Дональда Трампа есть план, как прекратить конфликт на Украине.

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