Bloomberg: Пентагон должен брать пример с России в развитии средств РЭБ
В публикации говорится, что Россия с помощью средств РЭБ успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы.
«Это должно вызвать тревогу в Пентагоне», — отмечает агентство.
По словам журналистов, Россия и Китай активно работают над средства РЭБ, между тем программы Пентагона в этой сфере оказались неэффективными.
Ранее сообщалось, что российские средства РЭБ мешают украинским бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей.