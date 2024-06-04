Bloomberg: Пентагон должен брать пример с России в развитии средств РЭБ

Министерству обороны США стоит активнее развивать средства радиоэлектронной борьбы и обратить внимание на успешный опыт России, пишет американское агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что Россия с помощью средств РЭБ успешно сбивает на Украине беспилотники и американские управляемые боеприпасы.

«Это должно вызвать тревогу в Пентагоне», — отмечает агентство.

По словам журналистов, Россия и Китай активно работают над средства РЭБ, между тем программы Пентагона в этой сфере оказались неэффективными.

Ранее сообщалось, что российские средства РЭБ мешают украинским бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей.