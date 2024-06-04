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Госдеп: НАТО и США не рассматривают возможность отправки советников на Украину

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Североатлантический альянс и Соединённые Штаты на текущий момент не рассматривают возможность отправки военных инструкторов на Украину.

С таким заявлением выступила 3 июня на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, работающая в структуре американского Госдепартамента.

«Это в настоящее время не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает возможность отправки советников альянса на Украину… Соединённые Штаты это не рассматривают», — приводит её слова ТАСС.

Ранее в Верховной раде заявили, что французские военные инструкторы уже направляются на Украину.

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