Постпред США: НАТО рассчитывает передать Украине дополнительные системы ПВО

В НАТО рассчитывают в ближайшее время объявить о передаче Украине дополнительных систем ПВО, включая Patriot, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит.

«Есть лихорадочная активность за кулисами. И наша цель заключается в том, чтобы в предстоящие недели выступить с некоторыми новыми объявлениями, особенно по Patriot, но и по другим системам», — цитирует её ТАСС.

В мае Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции.

В российском МИД также отметили, что Москва примет все меры по нейтрализации угроз, комментируя возможное использование Украиной зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией.