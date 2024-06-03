В Австрии скончалась единственная в истории женщина-канцлер Бригитта Бирляйн
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«Мы скорбим о первой женщине — федеральном канцлере Австрии... Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине — Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней», — написал он в Х.
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