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В Австрии скончалась единственная в истории женщина-канцлер Бригитта Бирляйн

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Скончалась первая и единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн, заявил действующий канцлер республики Карл Нехаммер.
В Австрии скончалась единственная в истории женщина-канцлер Бригитта Бирляйн
  • AP
  • © Ronald Zak

«Мы скорбим о первой женщине — федеральном канцлере Австрии... Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине — Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней», — написал он в Х.

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