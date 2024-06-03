В Австрии скончалась единственная в истории женщина-канцлер Бригитта Бирляйн

Скончалась первая и единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн, заявил действующий канцлер республики Карл Нехаммер.

«Мы скорбим о первой женщине — федеральном канцлере Австрии... Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине — Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней», — написал он в Х.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе.