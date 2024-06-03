Нетаньяху заявил, что готов на 42 дня остановить операцию в секторе Газа
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«Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не откажемся от достижения полной победы», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что вместе с этим канцелярия израильского премьера опубликовала одно из заявлений политика, согласно которому он отрицает готовность прекратить огонь без выполнения ряда условий Израиля.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна готовит альтернативу правлению ХАМАС в Газе.