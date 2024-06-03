Нетаньяху заявил, что готов на 42 дня остановить операцию в секторе Газа

Израиль готов приостановить на 42 дня боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников, но не прекратит войну, приводит слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху радио Kan.

«Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не откажемся от достижения полной победы», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что вместе с этим канцелярия израильского премьера опубликовала одно из заявлений политика, согласно которому он отрицает готовность прекратить огонь без выполнения ряда условий Израиля.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна готовит альтернативу правлению ХАМАС в Газе.