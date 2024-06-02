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МО: Израиль готовит альтернативу правлению ХАМАС в Газе

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Израиль готовит альтернативу правлению палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, подразумевающую привлечение «других сил».
МО: Израиль готовит альтернативу правлению ХАМАС в Газе
  • AP

Об этом во время посещения Южного командования ЦАХАЛ заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант, пишет РИА Новости.

«Силовой блок под моим руководством занимается подготовкой правящей альтернативы ХАМАС», — сказал Галант.

Минобороны планирует полностью выдавить представителей ХАМАС из районов, где они ещё укрываются. После этого на территорию Газы зайдут «силы, которые дадут возможность создать другое правительство», отметил глава МО. Правление ХАМАС в Газе Израиль не устроит.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.

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