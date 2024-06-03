Глава Гагаузии Евгения Гуцул примет участие в ПМЭФ

Глава Гагаузии Евгения Гуцул приедет на Петербургский международный экономический форум, заявили организаторы стенда «Молдавский двор».

Уточняется, что Гуцул будет участвовать в сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности», организованной молдавским стендом на форуме.

«Ежедневно на стенде: дегустация молдавского вина и этнической кухни, живая музыка, танцы в национальных костюмах, фотозона с живыми цветами», — сообщили организаторы РИА Новости.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкций.