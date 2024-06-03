Додик заявил, что примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Додик отметил, что хочет поехать на ПМЭФ, так как в данный момент самое время для этого.
«Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжёлых и несправедливых санкций», — сказал он.
Додик много лет подряд участвует в Петербургском международном экономическом форуме.
Он также заявил, что республика Сербская Боснии и Герцеговины не позволит на уровне всей страны ввести антироссийские санкции.