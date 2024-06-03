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Додик заявил, что примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы поддержать Россию в условиях санкций.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Додик отметил, что хочет поехать на ПМЭФ, так как в данный момент самое время для этого.

«Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжёлых и несправедливых санкций», — сказал он.

Додик много лет подряд участвует в Петербургском международном экономическом форуме.

Он также заявил, что республика Сербская Боснии и Герцеговины не позволит на уровне всей страны ввести антироссийские санкции.

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