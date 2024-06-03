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Додик: РС БиГ не позволит на уровне всей страны ввести санкции против России

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Республика Сербская Боснии и Герцеговины не позволит на уровне всей страны ввести антироссийские санкции, сообщил президент республики Милорад Додик.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На уровне государства БиГ нет ни одного решения о введении санкций, то есть, официально санкции в отношении России не введены», — подчеркнул он.

По словам Додика, лучшим подтверждением этому является его недавняя встреча с высокопоставленными европейцами, которые сказали: «Когда вы уже введете санкции против России?»

Он также заявил, что Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины поддержать санкции против России.

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