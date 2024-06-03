Глава Филиппин: решение украинского конфликта должно устраивать не только Киев
- AP
«Мы продолжим делать всё возможное, чтобы способствовать... укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране», — сказал Маркос, слова которого приводит агентство GMA.
Президент добавил, предстоит нелёгкий путь к ситуации, «морально приемлемой не только для Украины, но и для остального мира».
Владимир Зеленский также попросил Маркоса направить на Украину психотерапевтов, которые окажут помощь личному составу ВСУ.