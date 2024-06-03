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Глава Филиппин: решение украинского конфликта должно устраивать не только Киев

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Решение украинского конфликта должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир, заявил филиппинский президент Фердинанд Маркос прибывшему в Манилу Владимиру Зеленскому.
Глава Филиппин: решение украинского конфликта должно устраивать не только Киев
  • AP

«Мы продолжим делать всё возможное, чтобы способствовать... укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране», — сказал Маркос, слова которого приводит агентство GMA.

Президент добавил, предстоит нелёгкий путь к ситуации, «морально приемлемой не только для Украины, но и для остального мира».

Владимир Зеленский также попросил Маркоса направить на Украину психотерапевтов, которые окажут помощь личному составу ВСУ.

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