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Czech Radio: Чехия оплатит украинским беженцам возвращение на родину

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Чешские власти оплатят украинским беженцам билеты на автобус для возвращения на родину, передаёт Czech Radio.
Czech Radio: Чехия оплатит украинским беженцам возвращение на родину
  • Gettyimages.ru
  • © Emin Sansar / Anadolu Agency

Как сообщает издание, Министерство внутренних дел Чехии запускает пилотный проект, который должен помочь беженцам вернуться на Украину. Им оплатят билеты на автобус. 

При этом для больных чешские власти организуют перевозку в машине скорой помощи, отмечается в публикации.

Всего планируется оплатить транспортные расходы для 400 беженцев, предусмотрена также транспортировка 30 пациентов. 

По данным Czech Radio, воспользоваться этой возможностью беженцы смогут только один раз с июня по ноябрь. 

Ранее в Польше заявили о готовности обучить военному делу проживающих в стране украинцев, которые подлежат призыву в вооружённые силы.

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