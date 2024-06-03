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Южная Корея приостанавливает действие межкорейского военного соглашения с КНДР

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Южная Корея приостанавливает действие межкорейского военного соглашения 2018 года до тех пор, пока её доверие с КНДР не будет восстановлено.
Южная Корея приостанавливает действие межкорейского военного соглашения с КНДР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Совет национальной безопасности республики.

19 сентября 2018 года представители Южной Кореи и КНДР подписали совместное заявление после прошедших в Пхеньяне переговоров. Всеобъемлющее военное соглашение было направлено на снижение напряжённости и предотвращение случайных столкновений.

Целью соглашения было названо прекращение «всех враждебных действий друг против друга» и устранение «опасности войны».

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