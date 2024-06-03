FT: Путин и Си Цзиньпин на встрече в мае обсудили Украину, газ и банки

Президент России Владимир Путин во время визита в Пекин обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином вопросы о поставках газа, присутствии банков КНР в России, а также о конференции по Украине. Об этом пишет Financial Times.

В публикации говорится, что Путин и Си Цзиньпин затронули тему строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

Отмечается, что лидерам удалось добиться положительных сдвигов в вопросе о присутствии китайских банков в России. По данным издания, Китай может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с российской стороной, несмотря на санкции США.

Кроме того, во время переговоров сообщалось, что Китай считает бессмысленным обсуждать мирные инициативы по Украине без Москвы.

Ранее представитель МИД КНР Мао Ни заявила, что повестка конференции по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии не соответствует требованиям Китая.