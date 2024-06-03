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Володин: отношения России и Таджикистана развиваются на принципах уважения

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали заявил, что отношения Москвы и Душанбе развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом ГД сообщает в Telegram.

Как сказано в заявлении, Володин отметил, что отношения между странами динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

Он добавил, что динамику задают лидеры государств и важно, чтобы депутаты со своей стороны делали всё для реализации их решений.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил церемонию открытия филиала предприятия ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в Таджикистане.

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