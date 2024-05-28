Глава МВД Колокольцев открыл филиал визового центра России в Таджикистане

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил церемонию открытия филиала предприятия ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в Республике Таджикистан.

Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своём Telegram-канале.

Глава ведомства, в частности, отметил, что с момента достижения договорённости о создании представительства в 2022 году была проделана масштабная двусторонняя работа, решён комплекс юридических, организационных и технических вопросов.

«Учитывая роль данной площадки в создании организованной и упорядоченной миграции, рассчитываю, что её функционирование будет максимально полезным для наших стран и позволит желающим заблаговременно пройти проверки на наличие оснований, препятствующих въезду, биометрическую регистрацию, а также в рамках консультативной помощи узнать о миграционных услугах на территории Российской Федерации», — отметил Колокольцев.

Он выразил благодарность за участие в создании филиала таджикистанским партнёрам, а также представителям всех причастных ведомств и организаций.

Ранее Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.