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Глава МВД Колокольцев открыл филиал визового центра России в Таджикистане

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил церемонию открытия филиала предприятия ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в Республике Таджикистан.
Глава МВД Колокольцев открыл филиал визового центра России в Таджикистане
  • РИА Новости

Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своём Telegram-канале.

Глава ведомства, в частности, отметил, что с момента достижения договорённости о создании представительства в 2022 году была проделана масштабная двусторонняя работа, решён комплекс юридических, организационных и технических вопросов.

«Учитывая роль данной площадки в создании организованной и упорядоченной миграции, рассчитываю, что её функционирование будет максимально полезным для наших стран и позволит желающим заблаговременно пройти проверки на наличие оснований, препятствующих въезду, биометрическую регистрацию, а также в рамках консультативной помощи узнать о миграционных услугах на территории Российской Федерации», — отметил Колокольцев.

Он выразил благодарность за участие в создании филиала таджикистанским партнёрам, а также представителям всех причастных ведомств и организаций.

Ранее Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.

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