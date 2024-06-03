Власти Египта обсуждают возможность проведения расчётов с Россией в нацвалютах

Государственный и частный сектор в Египте обсуждают возможность проведения расчётов с Россией в нацвалютах, сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в данный момент в Египте идёт обсуждение между заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, а также с Центральным банком страны для изучения способов коммерческих расчётов между государствами в нацвалютах и работы для поиска механизма для реализации этого.

Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым заявил, что считает важным переход с Узбекистаном в расчётах на национальные валюты.