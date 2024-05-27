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Путин назвал очень важным переход России и Узбекистана на нацвалюты в расчётах

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Российский президент Владимир Путин считает важным переход с Узбекистаном в расчётах на национальные валюты. Об этом он сказал по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
Путин назвал очень важным переход России и Узбекистана на нацвалюты в расчётах
  • РИА Новости

«Наши страны последовательно переходят в расчётах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», — цитирует ТАСС Путина.

Он также подчеркнул, что укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями двух стран. Так, по его словам, доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58%.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о возможности нарастить двусторонний товарооборот между странами до $20 млрд.

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