В Пекине заявили, что MI6 завербовала двух сотрудников госорганов КНР

Спецслужба MI6 Великобритании завербовала двух работников центральных госорганов Китая, заявили в Министерстве государственной безопасности КНР.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, мужчина по фамилии Ван в 2015 году подал заявку на программу обучения по обмену в Британии. После прибытия в страну спецслужба MI6 устраивала для него обеды, пытаясь определить его увлечения и слабости характера.

Далее Ван стал предоставлять консультационные услуги Великобритании за деньги, после чего агенты MI6 прямо предложили ему оказывать услуги правительству страны за вознаграждение, на что мужчина согласился. MI6 организовала специальную шпионскую подготовку для мужчины, после чего его направили обратно в Китай для сбора «важных данных». В дальнейшем спецслужба также завербовала его жену по фамилии Чжоу.

Как писало ранее издание Telegraph со ссылкой на источники, кабмин Великобритании распорядился, чтобы служба контрразведки MI5 перенаправила усилия с борьбы с террористами на борьбу со «шпионами» из России, Ирана и КНР.