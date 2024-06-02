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Кирби: Байден осознаёт последствия ударов ВСУ оружием США по России

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден якобы осознаёт последствия ударов украинских военных оружием США по российской территории.

Как он сказал в интервью телеканалу ABC News, Байден изучил обсуждения межведомственной команды по этому вопросу.

«Убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», — указал Кирби.

Ранее Кирби рассказал о целях ударов украинских военных вглубь российской территории.

Также представитель Белого дома заявлял, что американский президент якобы не желает быть ответственным за развязывание Третьей мировой войны.

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