Кирби: Байден осознаёт последствия ударов ВСУ оружием США по России

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден якобы осознаёт последствия ударов украинских военных оружием США по российской территории.

Как он сказал в интервью телеканалу ABC News, Байден изучил обсуждения межведомственной команды по этому вопросу.

«Убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», — указал Кирби.

Ранее Кирби рассказал о целях ударов украинских военных вглубь российской территории.

Также представитель Белого дома заявлял, что американский президент якобы не желает быть ответственным за развязывание Третьей мировой войны.