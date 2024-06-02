Кирби: Байден осознаёт последствия ударов ВСУ оружием США по России
Как он сказал в интервью телеканалу ABC News, Байден изучил обсуждения межведомственной команды по этому вопросу.
«Убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», — указал Кирби.
Ранее Кирби рассказал о целях ударов украинских военных вглубь российской территории.
Также представитель Белого дома заявлял, что американский президент якобы не желает быть ответственным за развязывание Третьей мировой войны.