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Зеленский заявил о признании Украиной Палестины в качестве государства

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Владимир Зеленский заявил, что Украина признаёт Палестину в качестве государства.

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Видео его выступления транслировал его офис.

«Украина признаёт два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает всё, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт», — сказал он.

Ранее правительство Словении приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства.

При этом сообщалось, что стало известно о том, что американский президент Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими государствами.

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