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Польша с 4 июня вернёт буферную зону на границе с Белоруссией

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона с 4 июня возвращает буферную зону на польско-белорусской границе.
Польша с 4 июня вернёт буферную зону на границе с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

«С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, соответствующая зона охватит территорию в 26 местах Гайновского и одном месте Белостокского районов вдоль границы двух стран. В данных областях будет действовать особый режим, так, например, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 м.

Как указывает агентство, решение о буферной зоне последовало после того, как один из нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу ранил ножом польского военного.

Ранее польские силовики выбросили на территорию Белоруссии пятерых избитых беженцев.

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