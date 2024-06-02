Польша с 4 июня вернёт буферную зону на границе с Белоруссией
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«С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, соответствующая зона охватит территорию в 26 местах Гайновского и одном месте Белостокского районов вдоль границы двух стран. В данных областях будет действовать особый режим, так, например, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 м.
Как указывает агентство, решение о буферной зоне последовало после того, как один из нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу ранил ножом польского военного.
Ранее польские силовики выбросили на территорию Белоруссии пятерых избитых беженцев.