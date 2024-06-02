WP: Украина за 90 минут уговорила США разрешить удары по территории России

Стали известны подробности переговоров между представителями США и Украины, в ходе которых Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

Соответствующий материал опубликовало издание The Washington Post.

Анонимные источники в Белом доме рассказали журналистам, что после наступления России в Харьковской области представители украинской стороны по видеосвязи рассказали главе Пентагона Ллойду Остину и советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану о потерях ВСУ.

В ходе полуторачасового диалога последовала просьба разрешить ВСУ наносить удары по территории России американским оружием.

Глава США Джо Байден согласился выполнить просьбу Украины. Госсекретарь Энтони Блинкен, опасаясь, что официальное оформление разрешения затянется, выступил за незамедлительное выполнение требования Киева.

В итоге инициативу оперативно обсудил американский кабмин. Новые правила вступили в силу 30 мая.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден не желает быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.