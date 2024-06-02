Около Эйфелевой башни нашли пять пустых гробов с флагами Франции

Сотрудники французской полиции задержали трёх человек, установивших возле Эйфелевой башни пять пустых гробов с плакатом «Французские солдаты, погибшие на Украине».

Об этом сообщила газета Le Figaro.

Уточняется, что в гробах не было тел, а только гипс. В связи с инцидентом задержаны «болгарин, украинец и немец». Уточняется, что они доставили гробы на фургоне.

На допросе водитель рассказал следователям, что он прибыл из Болгарии накануне и ему «заплатили €40 за высадку людей и груза».

Как указывает газета, парижская прокуратура возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину.