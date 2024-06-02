Около Эйфелевой башни нашли пять пустых гробов с флагами Франции
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Об этом сообщила газета Le Figaro.
Уточняется, что в гробах не было тел, а только гипс. В связи с инцидентом задержаны «болгарин, украинец и немец». Уточняется, что они доставили гробы на фургоне.
На допросе водитель рассказал следователям, что он прибыл из Болгарии накануне и ему «заплатили €40 за высадку людей и груза».
Как указывает газета, парижская прокуратура возбудила уголовное дело.
Ранее сообщалось, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину.