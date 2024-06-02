КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённое командование начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что было обнаружено около 600 воздушных шаров, пролетевших над военной демаркационной линией, разделяющей две Кореи, и упали в Сеуле и провинции Кёнгидо.

Они, как и в прошлый раз, содержали различный мусор, такой как окурки, бумагу и пластиковые пакеты.

29 мая военные Южной Кореи обнаружили более 90 воздушных шаров с мусором, предположительно, отправленных КНДР через границу.