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«Рёнхап»: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и другими отходами

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Военные Южной Кореи обнаружили свыше 90 воздушных шаров с мусором, предположительно, отправленных КНДР через границу.
«Рёнхап»: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и другими отходами
  • AP
  • © South Korea Presidential Office

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, утром 29 мая было обнаружено около 90 воздушных шаров. Некоторые из них упали на землю, остальные ещё летают.

На обнаруженных шарах вместо ожидавшихся листовок были мусор и другие отходы.

Отмечается, что КНДР ранее заявила о намерении разбросать «горы макулатуры и грязи» в приграничных районах в ответ на распространение антипхеньянских листовок.

Ранее КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника.

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