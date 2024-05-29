«Рёнхап»: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и другими отходами
- AP
- © South Korea Presidential Office
Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.
Как сказано в материале, утром 29 мая было обнаружено около 90 воздушных шаров. Некоторые из них упали на землю, остальные ещё летают.
На обнаруженных шарах вместо ожидавшихся листовок были мусор и другие отходы.
Отмечается, что КНДР ранее заявила о намерении разбросать «горы макулатуры и грязи» в приграничных районах в ответ на распространение антипхеньянских листовок.
Ранее КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника.