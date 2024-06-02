МО: Канада присоединится к оборонной инициативе США по Индо-Тихоокеанскому региону

Канада присоединится к инициативе Соединённых Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил глава Минобороны Канады Билл Блэр.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе, которая ранее была объявлена министром обороны США Ллойдом Остином.

Как писало агентство Reuters 24 мая, офицер ВМС США заявил, что Штаты внимательно следят за событиями в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Вашингтон очень серьёзно относится к «ответственности за сдерживание агрессии».