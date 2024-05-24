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ВМС США «внимательно следят» за событиями в Индо-Тихоокеанском регионе

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Офицер ВМС США заявил, что Штаты внимательно следят за событиями в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Вашингтон очень серьёзно относится к «ответственности за сдерживание агрессии».
ВМС США «внимательно следят» за событиями в Индо-Тихоокеанском регионе
  • Gettyimages.ru

«Офицер по связям с общественностью 7-го флота ВМС США заявил, что они уделяют внимание «всем действиям» в Индо-Тихоокеанском регионе и «очень серьёзно» относятся к ответственности за сдерживание агрессии в регионе», — пишет Reuters.

23 мая силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали совместные военные учения вокруг Тайваня.

Учения проходят в Тайваньском поливе к северу, югу и востоку от острова Тайвань.

Ранее американский адмирал заявил, что наращивание военной мощи Китая достигло самых крупных масштабов со времён Второй мировой войны.

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