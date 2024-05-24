ВМС США «внимательно следят» за событиями в Индо-Тихоокеанском регионе
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«Офицер по связям с общественностью 7-го флота ВМС США заявил, что они уделяют внимание «всем действиям» в Индо-Тихоокеанском регионе и «очень серьёзно» относятся к ответственности за сдерживание агрессии в регионе», — пишет Reuters.
23 мая силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали совместные военные учения вокруг Тайваня.
Учения проходят в Тайваньском поливе к северу, югу и востоку от острова Тайвань.
Ранее американский адмирал заявил, что наращивание военной мощи Китая достигло самых крупных масштабов со времён Второй мировой войны.