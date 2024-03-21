Адмирал США: армия КНР к 2027 году может быть готова к вторжению на Тайвань
- AP
Американский адмирал отметил, что соответствующие указания якобы дал на встрече с руководством Народно-освободительной армии Китая (НОАК) председатель КНР Си Цзиньпин.
«Более того, действия НОАК указывают на их способность уложиться в обозначенные Си Цзиньпином сроки по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет приказано», — добавил адмирал в обращении к комитету палаты представителей по Вооружённым силам США.
При этом он высказал мнение, что Китай всё ещё надеется решить тайваньский вопрос без войны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки недружественных КНР стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.