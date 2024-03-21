RT в Telegram
Подпишись

Адмирал США: армия КНР к 2027 году может быть готова к вторжению на Тайвань

Короткая ссылка
Наращивание военной мощи КНР достигло самых крупных масштабов со времён Второй мировой войны. Это свидетельствует о том, что Китай находится на пути к своей цели — к 2027 году быть готовым к вторжению на Тайвань, заявил адмирал ВМС США Джон Акилино.
Адмирал США: армия КНР к 2027 году может быть готова к вторжению на Тайвань
  • AP

Американский адмирал отметил, что соответствующие указания якобы дал на встрече с руководством Народно-освободительной армии Китая (НОАК) председатель КНР Си Цзиньпин.

«Более того, действия НОАК указывают на их способность уложиться в обозначенные Си Цзиньпином сроки по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет приказано», — добавил адмирал в обращении к комитету палаты представителей по Вооружённым силам США.

При этом он высказал мнение, что Китай всё ещё надеется решить тайваньский вопрос без войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки недружественных КНР стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить