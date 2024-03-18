Путин: попытки недругов КНР устроить провокации по Тайваню обречены на провал
Об этом Путин сказал в своём предвыборном штабе.
Он отметил, что Тайвань, безусловно, является неотъемлемой частью Китая.
«И те санкции, которые применяются в отношении Китая, для того чтобы затормозить его развитие, безусловно, обречены на полный провал», — сказал Путин.
Ранее заместитель главы МИД Китая Сунь Вэйдун во время консультаций в Москве со своим российским коллегой Андреем Руденко заявил о твёрдой поддержке Пекина перед предстоящими выборами президента России.