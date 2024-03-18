Путин: попытки недругов КНР устроить провокации по Тайваню обречены на провал

Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что попытки недругов КНР устроить провокации вокруг Тайваня обречены на провал.

Об этом Путин сказал в своём предвыборном штабе.

Он отметил, что Тайвань, безусловно, является неотъемлемой частью Китая.

«И те санкции, которые применяются в отношении Китая, для того чтобы затормозить его развитие, безусловно, обречены на полный провал», — сказал Путин.

Ранее заместитель главы МИД Китая Сунь Вэйдун во время консультаций в Москве со своим российским коллегой Андреем Руденко заявил о твёрдой поддержке Пекина перед предстоящими выборами президента России.