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Путин: попытки недругов КНР устроить провокации по Тайваню обречены на провал

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Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что попытки недругов КНР устроить провокации вокруг Тайваня обречены на провал.

Об этом Путин сказал в своём предвыборном штабе. 

Он отметил, что Тайвань, безусловно, является неотъемлемой частью Китая.

«И те санкции, которые применяются в отношении Китая, для того чтобы затормозить его развитие, безусловно, обречены на полный провал», — сказал Путин.

Ранее заместитель главы МИД Китая Сунь Вэйдун во время консультаций в Москве со своим российским коллегой Андреем Руденко заявил о твёрдой поддержке Пекина перед предстоящими выборами президента России.

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