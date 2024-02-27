МИД: Китай выразил поддержку в связи с выборами президента в России
- РИА Новости
«Китайская сторона выразила твёрдую поддержку Российской Федерации в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС», — сообщило дипведомство.
Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество и внешнеполитическую координацию в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Владимиру Путину успешной кампании по выборам президента России.