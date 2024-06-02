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CENTCOM: США сбили беспилотник и две ракеты хуситов в южной части Красного моря

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Центральное командование Соединённых Штатов (CENTCOM) заявило, что сбило БПЛА и две противокорабельные баллистические ракеты движения «Ансар Алла» (хуситы) в южной части Красного моря.

Об этом CENTCOM сообщает в социальной сети Х.

Отмечается, что между силы Центрального командования Соединённых Штатов сбили две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря.

Как сказано в заявлении, ракеты были выпущены в сторону эсминца USS Gravely и были сбиты в целях самообороны.

Ранее йеменские хуситы объявили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море в ответ на удары США и Британии.

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