CENTCOM: США сбили беспилотник и две ракеты хуситов в южной части Красного моря
Об этом CENTCOM сообщает в социальной сети Х.
Отмечается, что между силы Центрального командования Соединённых Штатов сбили две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря.
Как сказано в заявлении, ракеты были выпущены в сторону эсминца USS Gravely и были сбиты в целях самообороны.
Ранее йеменские хуситы объявили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море в ответ на удары США и Британии.