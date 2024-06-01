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В Турции допустили вывод войск из Сирии в случае полной безопасности границ

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Турция может рассмотреть вариант вывода своих войск из Сирии в том случае, если будет обеспечена полная безопасность границ. Об этом заявили в Министерстве обороны республики.
В Турции допустили вывод войск из Сирии в случае полной безопасности границ
  • РИА Новости

Ещё одним условием для вынесения этого вопроса на обсуждение в турецком ведомстве назвали само наличие подобной необходимости.

«Мы можем рассматривать вариант вывода наших войск из Сирии после того, как безопасность наших границ будет полностью обеспечена, и при наличии подобной необходимости», — отметил глава МО Турции Яшар Гюлер, слова которого приводит телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось, что военные России и Турции сопроводили колонны Детского фонда ООН и МККК в Сирии.

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