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Военные России и Турции сопроводили колонны Детского фонда ООН и МККК в Сирии

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Военные России и Турции сопроводили гуманитарную колонну Детского фонда ООН и Международного комитета Красного Креста в Сирии.
Военные России и Турции сопроводили колонны Детского фонда ООН и МККК в Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

«Российскими и турецкими военнослужащими в зонах своей ответственности обеспечено сопровождение колонны миссии Детского фонда ООН и Международного комитета Красного Креста по маршруту Камишлия — Ассадия — Алук-Шарки и обратно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс были уничтожены ударами ВКС России.

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