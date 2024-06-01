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НАТО: конфликт на Украине показал необходимость разработок дешёвого оружия

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Конфликт на Украине показал необходимость создания бюджетных вооружений.
НАТО: конфликт на Украине показал необходимость разработок дешёвого оружия
  • AP

Об этом на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре сказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, передаёт ТАСС.

Бауэр отметил, что с финансовой точки зрения затруднительно производить танк стоимостью $3,5 млн, если его может уничтожить БПЛА, цена которого равна $10 тыс.

«Нужны другие решения… в пользу более дешёвого оружия», — заявил Бауэр.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на то, что Россия гораздо быстрее продвигается в вопросе производства и поставок вооружения, чем страны Запада.

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