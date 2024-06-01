Министр ВС Франции назвал примером партнёрства контакты с Россией по «Крокусу»

Контакты Москвы и Парижа по теракту в «Крокус сити холле» — пример партнёрства по таким темам, как борьба с терроризмом, несмотря на разногласия, заявил министр ВС Франции Себастьен Лекорню.

Он напомнил, что Францию осуждали за её контакты с Россией и властями страны по теракту. Однако, по словам министра, у французской разведки была некая информация, которая могла бы пригодиться российской стороне в расследовании и узнать правду об атаках.

«Мы решили, несмотря на серьёзные разногласия, которые у нас есть с Владимиром Путиным, передать Российской Федерации информацию о теракте... Это один очень практический пример партнёрства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью», — цитирует Лекорню ТАСС.

Ранее глава Минобороны Франции в беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу осудил теракт в «Крокусе» в Подмосковье.

Лекорню также настойчиво пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокусе».