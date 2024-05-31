Песков согласился со словами Орбана о подготовке Европы к войне

В Кремле согласны со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.

«Согласны. Действительно, там идёт абсолютное нагнетание провоенных настроений. Сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Всё это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряжённости», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Виктор Орбан ранее в интервью радиостанции Kossuth отметил, что Европа «приближается к войне».

Он также отметил, что ВС России будут расширять зону безопасности на Украине, если Запад начнёт поставлять Киеву более мощное оружие.