Песков согласился со словами Орбана о подготовке Европы к войне
- РИА Новости
«Согласны. Действительно, там идёт абсолютное нагнетание провоенных настроений. Сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Всё это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряжённости», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Виктор Орбан ранее в интервью радиостанции Kossuth отметил, что Европа «приближается к войне».
Он также отметил, что ВС России будут расширять зону безопасности на Украине, если Запад начнёт поставлять Киеву более мощное оружие.