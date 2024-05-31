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Орбан назвал Трампа «человеком чести» на фоне вердикта присяжных

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал бывшего лидера США Дональда Трампа «человеком чести» после того, как присяжные признали его виновным по делу о фальсификации.
Орбан назвал Трампа «человеком чести» на фоне вердикта присяжных
  • AP

Орбан написал слова поддержки Трампу на своей странице в соцсети. 

«Я знаю президента Дональда Трампа как человека чести. <...> Пусть народ вынесет свой вердикт в ноябре. Продолжайте бороться, господин президент!» — заявил премьер Венгрии. 

Он добавил, что на посту президента США Трамп всегда ставил свою страну на первое место и заслужил уважение во всём мире.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал процесс над Трампом политическим.

После оглашения вердикта бывший американский лидер провозгласил себя политзаключённым. 

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