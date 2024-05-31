Орбан назвал Трампа «человеком чести» на фоне вердикта присяжных
- AP
Орбан написал слова поддержки Трампу на своей странице в соцсети.
«Я знаю президента Дональда Трампа как человека чести. <...> Пусть народ вынесет свой вердикт в ноябре. Продолжайте бороться, господин президент!» — заявил премьер Венгрии.
Он добавил, что на посту президента США Трамп всегда ставил свою страну на первое место и заслужил уважение во всём мире.
Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал процесс над Трампом политическим.
После оглашения вердикта бывший американский лидер провозгласил себя политзаключённым.