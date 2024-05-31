«Рёнхап»: КНДР три дня пытается глушить сигналы GPS в Южной Корее
Об этом пишет «Рёнхап».
По информации агентства, военные Южной Кореи зафиксировали такие попытки около 2:00 мск. КНДР пыталась глушить сигналы на островах рядом с северной разграничительной линией.
Действия Северной Кореи не нарушили функционирование ВС Южной Кореи. Однако помехи оказали влияние на работу навигационных приборов рыболовных и пассажирских судов.
Ранее Южная Корея и США отрабатывали противодействие GPS-помехам со стороны КНДР.